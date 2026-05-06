"Il mio ‘Sogno’ è nato per loro, per questi giovani danzatori che sono dinamici, guizzanti, energici", confida Davide Bombana, coreografo milanese di fama internazionale che per la compagnia Opus Ballet (diretta da Rosanna Brocanello) ha creato una nuova versione del " Sogno di una notte di mezza estate ", dalla commedia di William Shakespeare, in scena stasera (mercoledì 6) alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. La colonna sonora del balletto intreccia le musiche di Felix Mendelssohn – con la celebre Marcia nuziale – a inserti di Johann Johannson, compositore islandese scomparso nel 2018, e i costumi sono firmati dallo stilista Ermanno Scervino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di mezza estate: "Sarà una danza esplosiva pensata per i giovani"

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