Ai Ogura ha dichiarato che il circuito del Sachsenring è sempre stato difficile per lui e ha fissato come obiettivo la top 6 nel prossimo Gran Premio di Germania. Il pilota giapponese si prepara per l’undicesima tappa del campionato MotoGP 2026, che si terrà in Germania. La gara rappresenta un’occasione importante per migliorare le sue prestazioni in questa stagione.

Ai Ogura è uno degli osservati speciali alla vigilia del weekend del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota giapponese del team Trackhouse è reduce dalla conquista della sua prima vittoria nella classe regina ad Assen, ma in generale sta vivendo un ottimo periodo di forma e potrebbe addirittura rientrare nella corsa per il titolo iridato. Nella consueta conferenza stampa del giovedì, il centauro asiatico dell’Aprilia non si è detto però molto ottimista verso il round tedesco: “ Il nostro obiettivo per il weekend sarà essere nelle prime sei posizioni. Il Sachsenring è sempre stato complicato per me, l’obiettivo è la top6 “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Ai Ogura: “Il Sachsenring è sempre stato complicato per me, l’obiettivo può essere la top6”

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