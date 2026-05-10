Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso | Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato

L'interesse nei confronti di Alessandro Bastoni da parte del Barcellona resta al centro delle voci di mercato. L'ex calciatore e attuale commentatore ha espresso dubbi sulla possibilità di adattarsi facilmente alla nuova squadra, nonostante lo abbia definito un grande difensore. La questione è tornata a essere discussa dopo le recenti indiscrezioni che collegano il difensore alla società catalana.

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