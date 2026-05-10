Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso | Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato
L'interesse nei confronti di Alessandro Bastoni da parte del Barcellona resta al centro delle voci di mercato. L'ex calciatore e attuale commentatore ha espresso dubbi sulla possibilità di adattarsi facilmente alla nuova squadra, nonostante lo abbia definito un grande difensore. La questione è tornata a essere discussa dopo le recenti indiscrezioni che collegano il difensore alla società catalana.
Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Baggio svela: «Il rigore col Brasile me lo sogno ancora oggi. Nazionale? Tante cose che non vanno, il mio dossier non bastava a risolvere tutti i problemi» Inchiesta arbitri, Caressa e Zazzaroni fanno chiarezza: «Inter non coinvolta, l’ho già detto 200 volte!» Il futuro di Conte al Napoli è in bilico! De Laurentiis detta le...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché»Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato.
Leggi anche: Spagna, crescono le quotazioni di Bastoni al Barcellona: in Italia il difensore non si…