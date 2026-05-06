Anche per il papa Leone XIV può risultare difficile entrare in contatto con il servizio clienti. Questa difficoltà, spiegano alcuni testimoni, deriva da motivi pratici e quotidiani, diversi da quelli che si potrebbero immaginare. Recentemente, una persona vicina al pontefice ha condiviso un episodio che mette in luce le complicazioni che si possono incontrare nel tentativo di risolvere questioni amministrative.

La settimana scorsa il sacerdote Tom McCarthy, una figura nota nell’ambiente cattolico di Chicago, ha raccontato a un gruppo di fedeli a Naperville, in Illinois, cosa è successo quando papa Leone XIV ha dovuto chiamare il servizio clienti della sua banca negli Stati Uniti. Come il papa, McCarthy è un agostiniano e i due sono amici stretti. Il video di McCarthy che racconta l’aneddoto è circolato molto online per alcuni aspetti paradossali e comici della vicenda. McCarthy ha detto che due mesi dopo la sua elezione il papa aveva chiamato la banca in cui aveva il conto, a Chicago, per cambiare il suo numero di telefono e il suo indirizzo. Aveva...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anche per papa Leone XIV può essere complicato parlare con il servizio clienti

La visita di Papa Leone ad Assisi e l'incontro con i vescovi italiani

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Una raccolta di contenuti

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Il Papa risponde duramente a Trump: La missione della Chiesa è il Vangelo, non le armiSono pacate ma ferme le parole di Papa Leone XIV. Uscendo da Castel Gandolfo, attorniato dai microfoni dei giornalisti, il Pontefice sottolinea che la Chiesa si esprime da anni contro le armi nucleari ... tg.la7.it

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