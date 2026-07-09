Morto Connor Murphy influencer e bodybuilder aveva 32 anni

Da newsner.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Connor Murphy, influencer e bodybuilder di 32 anni, è morto annegato in un lago in Thailandia. Era noto per aver promosso il trend del “looksmaxxing” sui social media, attirando milioni di follower. La tragedia si è verificata durante un soggiorno nel paese asiatico, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente. La famiglia e gli amici hanno confermato la notizia della scomparsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’influencer fitness Connor Murphy, che aveva guadagnato milioni di follower online promuovendo il controverso trend del “looksmaxxing”, è morto annegato in un lago in Thailandia. Aveva 32 anni. Murphy, un bodybuilder e YouTuber originario del Texas con oltre 2,4 milioni di iscritti, aveva costruito un enorme seguito online attraverso contenuti fitness, sketch comici e trovate virali. Negli ultimi anni era diventato ampiamente associato al movimento online del “looksmaxxing”, che incoraggia gli uomini a massimizzare il proprio aspetto fisico attraverso vari metodi, incluse procedure estetiche. Secondo il quotidiano locale thailandese The Bangkok Post, l’incidente è avvenuto in un complesso residenziale nella provincia di Samut Prakan. 🔗 Leggi su Newsner.it

morto connor murphy influencer e bodybuilder aveva 32 anni
© Newsner.it - Morto Connor Murphy, influencer e bodybuilder, aveva 32 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Connor Murphy Cause of Death | Fitness influencer died at age 32 | Biography

Video Connor Murphy Cause of Death | Fitness influencer died at age 32 | Biography

Notizie e thread social correlati

Morto Connor Murphy, l’influencer e bodybuilder annegato nel lago: “Ha nuotato fino a crollare”Un influencer e bodybuilder statunitense di 32 anni è morto in Thailandia dopo essersi immerso in un laghetto.

“Ha iniziato ad urlare, poi si è messo a correre, si è lanciato nel lago e ha nuotato fino a perdere le forze”: è morto annegato a 32 anni Connor Murphy, l’influencer del “looksmaxxing”Un uomo di 32 anni è morto annegato nel lago di un villaggio residenziale dopo aver urlato e corso in modo inspiegabile.

Temi più discussi: Thailandia, trovato morto Connor Murphy, youtuber esperto di fitness; Morto Connor Murphy, l'influencer e bodybuilder annegato nel lago: Ha nuotato fino a crollare; Un culturista, considerato un idolo del pubblico e con milioni di follower, muore improvvisamente in Thailandia.; Connor Murphy morto annegato in Thailandia: l’influencer fitness aveva 2,6 milioni di follower.

morto connor murphy morto connor murphy influencerMorto Connor Murphy, l'influencer e creator di bodybuilding aveva 32 anniL’influencer statunitense, seguito da milioni di persone per i contenuti su allenamento e trasformazione fisica, è morto in Thailandia. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica ... msn.com

morto connor murphy morto connor murphy influencerMorto Connor Murphy, l’influencer e bodybuilder annegato nel lago: Ha nuotato fino a crollareIl 32enne statunitense, influencer del settore fitness che vantava 2,6 milioni di follower sui social, è morto in Thailandia dopo aver iniziato a comportarsi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web