Connor Murphy, influencer e bodybuilder di 32 anni, è morto annegato in un lago in Thailandia. Era noto per aver promosso il trend del “looksmaxxing” sui social media, attirando milioni di follower. La tragedia si è verificata durante un soggiorno nel paese asiatico, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente. La famiglia e gli amici hanno confermato la notizia della scomparsa.

L’influencer fitness Connor Murphy, che aveva guadagnato milioni di follower online promuovendo il controverso trend del “looksmaxxing”, è morto annegato in un lago in Thailandia. Aveva 32 anni. Murphy, un bodybuilder e YouTuber originario del Texas con oltre 2,4 milioni di iscritti, aveva costruito un enorme seguito online attraverso contenuti fitness, sketch comici e trovate virali. Negli ultimi anni era diventato ampiamente associato al movimento online del “looksmaxxing”, che incoraggia gli uomini a massimizzare il proprio aspetto fisico attraverso vari metodi, incluse procedure estetiche. Secondo il quotidiano locale thailandese The Bangkok Post, l’incidente è avvenuto in un complesso residenziale nella provincia di Samut Prakan. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Morto Connor Murphy, influencer e bodybuilder, aveva 32 anni

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Connor Murphy Cause of Death | Fitness influencer died at age 32 | Biography

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