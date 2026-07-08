Morto Connor Murphy l'influencer e bodybuilder annegato nel lago | Ha nuotato fino a crollare

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un influencer e bodybuilder statunitense di 32 anni è morto in Thailandia dopo essersi immerso in un laghetto. Prima di tuffarsi, ha mostrato comportamenti insoliti. È stato riferito che ha nuotato fino a crollare e si è annegato. L’uomo aveva circa 2,6 milioni di follower sui social media e si trovava nel paese per motivi di viaggio. La sua morte è stata confermata dalle autorità locali.

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Il 32enne statunitense, influencer del settore fitness che vantava 2,6 milioni di follower sui social, è morto in Thailandia dopo aver iniziato a comportarsi in maniera molto strana prima di tuffarsi nel laghetto dove è annegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Connor Murphy Cause of Death | Fitness Bodybuilder YouTuber, Family, Girlfriend, Net worth & Bio!

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