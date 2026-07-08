Morto Connor Murphy l'influencer e bodybuilder annegato nel lago | Ha nuotato fino a crollare

Notizia in breve

Un influencer e bodybuilder statunitense di 32 anni è morto in Thailandia dopo essersi immerso in un laghetto. Prima di tuffarsi, ha mostrato comportamenti insoliti. È stato riferito che ha nuotato fino a crollare e si è annegato. L’uomo aveva circa 2,6 milioni di follower sui social media e si trovava nel paese per motivi di viaggio. La sua morte è stata confermata dalle autorità locali.