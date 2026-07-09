Ha iniziato ad urlare poi si è messo a correre si è lanciato nel lago e ha nuotato fino a perdere le forze | è morto annegato a 32 anni Connor Murphy l’influencer del looksmaxxing

Un uomo di 32 anni è morto annegato nel lago di un villaggio residenziale dopo aver urlato e corso in modo inspiegabile. Secondo le testimonianze, si sarebbe lanciato nel lago e avrebbe nuotato fino a perdere le forze. La vicenda si è conclusa con il suo corpo recuperato dalle acque. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o condizioni psicologiche. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Urla, gesti inconsulti nel perimetro di un villaggio residenziale d’élite e una fuga disperata culminata nelle acque profonde di un lago artificiale. Si è consumata così, nel pomeriggio di martedì 7 luglio, la fine di Connor Michael Murphy, noto i nfluencer e bodybuilder statunitense di 32 anni, trovato morto annegato nella provincia di Samut Prakan, circa sedici miglia a sud di Bangkok, in Thailandia. La notizia, rimbalzata sui media internazionali dopo le conferme fornite da fonti di polizia al Bangkok Post e a Thairath, mette un punto drammatico alla parabola di un creatore di contenuti digitali che vantava oltre 2,7 milioni di follower tra YouTube e Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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She came down the mountain, saved a CEO, and was forced into a fake marriage contract.

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