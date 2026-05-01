Nella notte di ieri, un'organizzazione politica ha deciso di cambiare i nomi di alcune strade di Napoli. Le nuove denominazioni sono state dedicate a persone che hanno perso la vita o subito sfruttamenti sul lavoro, tra cui vittime di incidenti e lavoratori licenziati. La scelta mira a rendere omaggio a chi ha subito ingiustizie legate al mondo del lavoro. La modifica dei nomi è avvenuta senza annunci ufficiali pubblici.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte di ieri, Potere al Popolo ha rinominato le strade di Napoli, intitolandole a vittime di sfruttamento, licenziati e morti sul lavoro. «Stamattina, il primo maggio – spiegano agli attivisti – la nostra città si è svegliata con le vie della città rinominate agli sfruttatti, ai licenziati e ai morti sul lavoro. Nella città del lavoro nero, dei bar e dei bnb che sfruttano i lavoratori per pochi euro l’ora, Napoli vuole il riscatto. La nostra città non appartiene ai padroncini, ai palazzinari e ai turisti, ma è di chi lavora, di chi porta avanti le famiglie facendo sacrifici e lottando contro sfruttamento e...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Primo Maggio, Potere al Popolo cambia nome alle strade di Napoli: omaggio a vittime e morti sul lavoro

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