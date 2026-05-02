Dopo le celebrazioni della Festa dei Lavoratori, nelle Marche si registra un bilancio tragico di morti sul lavoro. Nei primi dodici mesi del 2025 sono state oltre 30 le vittime, con un aumento del 40,9% rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali mostrano un incremento significativo di incidenti mortali rispetto al 2024, evidenziando una situazione di grave preoccupazione per la sicurezza sul lavoro nella regione.

MARCHE - Appena archiviate le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori di ieri, emerge un bilancio drammatico dai dati sugli infortuni sul lavoro nelle Marche per l’anno 2025. Con 31 vittime registrate, la regione segna un tragico incremento del 40,9% rispetto all’anno precedente. Numeri che.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Incidenti sul lavoro: a febbraio morti in calo, Inail segnala 70 vittime, -27% rispetto al 2025ABBONATI A DAYITALIANEWS Diminuiscono i decessi, aumentano le denunce di infortunio Secondo i dati provvisori dell’Inail, nel mese di febbraio 2026...

Droga, traffici illeciti e contrabbando: nelle Marche la criminalità 'via porto' salita del 166% rispetto al 2024ANCONA - Dai sequestri di droga al traffico illecito di rifiuti, dal contrabbando di merci varie ai prodotti contraffatti: Gli "affari vanno in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in Italia; Giornata per la sicurezza sul lavoro, i morti calano ma restano quasi due al giorno; Morti sul lavoro, nelle Marche il bilancio è drammatico. Oltre 30 vittime in un anno e +40,9% rispetto al 2024; 28 aprile, Landini: Non si può morire per il profitto di qualcun altro.

Ruggeri (M5s), 'le morti sul lavoro nelle Marche sono un'emergenza sociale'I morti sul lavoro nelle Marche nel 2025 confermano un'emergenza sociale, dice Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio regionale, commentando i dati sugli infortuni: 31 vittime ... ansa.it

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in Italia ... tg24.sky.it

Attualmente cinque milioni di vittime in tutto il mondo, un terzo dei morti europei è italiano: «Antibiotici usati troppo e male, siamo tornati all'era pre-antibiotica» - facebook.com facebook

Dal 2008 l’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro, curato da Carlo Soricelli, monitora chi perde la vita sul luogo di lavoro: nel 2025, ogni 24 ore sono morti 3,95 lavoratori. Questa giornata è per chi muore e resta invisibile. Un quadro di Claudio x.com