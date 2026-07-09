Dopo la morte di un uomo nel fiume Sesia, mentre cercava di salvare la figlia di sei anni, la comunità di Casorate Sempione ha avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia. La tragedia ha coinvolto un uomo e la sua bambina, che sono stati trovati senza vita. La solidarietà si è manifestata con iniziative di aiuto economico per la famiglia colpita. Nessun dettaglio sui nomi o sulle modalità di raccolta è stato comunicato.

Il dolore si è trasformato in una straordinaria ondata di solidarietà. Dopo la tragedia del fiume Sesia, in cui ha perso la vita Bouchta El Kerjmi nel disperato tentativo di salvare la figlia di sei anni, l’intera comunità di Casorate Sempione si è mobilitata per aiutare la famiglia rimasta senza il suo punto di riferimento. Comune, Caritas, istituti scolastici e associazione Girasole hanno promosso una raccolta fondi destinata alla moglie del 51enne, oggi incinta, e alle tre figlie. Un’iniziativa nata dal basso, dal desiderio di tanti cittadini di fare qualcosa di concreto per una famiglia colpita da una tragedia che ha commosso tutto il Varesotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morti nel fiume Sesia. Raccolta fondi in aiuto della famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morti nel fiume Sesia: raccolta fondi a Casorate Sempione per le famiglie coinvolte nella tragediaA poche ore dalla tragedia nel fiume Sesia, che ha causato la morte di un uomo mentre cercava di salvare la figlia di sei anni, si è avviata una...

Bimba di 6 anni annega nel fiume Sesia, chi erano il padre e lo zio che sono morti per salvarle la vita. «Siamo vicini alla famiglia»Due uomini di provincia di Varese sono deceduti domenica a Romagnano Sesia, in Piemonte, mentre tentavano di salvare una bambina di sei anni annegata...

Temi più discussi: Romagnano, si tuffano nel Sesia per salvare la bimba di 6 anni: morti il padre e lo zio; Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una bambina di 6 anni: morti padre e zio nel Novarese; Romagnano, si tuffano nel fiume Sesia per salvare la bambina: morti il padre e lo zio; Annegati nel Sesia per salvare una bimba: i morti sono varesini, lutto ad Azzio e Casorate Sempione.

Bimba di 6 anni annega nel fiume Sesia, chi erano il padre e lo zio che sono morti per salvarla. Vicini alla famiglia - X x.com

Morti nel fiume Sesia: raccolta fondi a Casorate Sempione per le famiglie coinvolte nella tragediaCasorate Sempione, Il padre e lo zio si erano tuffati per salvare la piccola: due saranno sepolti nel loro paese d'origine, Ras Ain, in Marocco, nello stesso cimitero che li accoglierà anche dopo quel ... msn.com

Papà e zio si tuffano nel Sesia per soccorrere la ragazzina: trascinati via dalla correnteLa tragedia si è consumata a Romagnano. La giovane, minorenne, è stata tratta in salvo dal fratello che a sua volta si è tuffato in acqua ... notizie.it