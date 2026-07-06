Due uomini di provincia di Varese sono deceduti domenica a Romagnano Sesia, in Piemonte, mentre tentavano di salvare una bambina di sei anni annegata nel fiume Sesia. La bambina, figlia e nipote delle due vittime, è stata trovata senza vita. I due uomini sono morti cercando di recuperarla, senza riuscirci. La famiglia delle vittime ha espresso vicinanza.

Erano entrambi residenti in provincia di Varese i due uomini morti domenica a Romagnano Sesia, in Piemonte, per salvare una bambina di sei anni, figlia e nipote delle due vittime gettatesi nel fiume senza riemergere. Si chiamavano Bouchia El Kerjmi, 51 anni, papà della bambina e Benzaid Abdelhadi, di 46, zio della piccola. El Kerjmi era residente a Casorate Sempione, Comune del Gallaratese non distante da Malpensa dove lavorava come operaio: padre di tre figli e con un quarto in arrivo viene ricordato dal sindaco Dimitri Cassani come un immigrato «perfettamente integrato con la nostra comunità», ha spiegato Cassani. «Difficile esprimere... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Bimba di 6 anni annega nel fiume Sesia, chi erano il padre e lo zio che sono morti per salvarle la vita. «Siamo vicini alla famiglia»

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Riduce la figlia in fin di vita: Almeno 15 anni di violenze - Vita in diretta 29/05/2026

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Bimba resta intrappolata nel fiume Sesia, padre e zio si tuffano per salvarla: muoiono entrambi davanti alla famigliaDue uomini di circa 40 anni, padre e zio di una bambina di 6 anni, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano Sesia, domenica 5 luglio.

Si tuffano nel fiume per salvarla, morti il padre e lo zio di una ragazza: la tragedia nel SesiaDue uomini di circa 40 anni sono morti nel fiume Sesia a Romagnano mentre cercavano di salvare una ragazzina minorenne in difficoltà.

Temi più discussi: Romagnano, si tuffano nel Sesia per salvare la bimba di 6 anni: morti il padre e lo zio; La nonna morta mentre accudisce la nipotina di 6 mesi, la bimba salvata dopo ore: vicini allarmati dal pianto; Triplice omicidio a Roma, uccisi madre, padre e figlia di 8 anni. È ancora caccia all'uomo; Sessantenne muore mentre accudisce la nipotina a Moglia.

Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Le vittime sono originarie del Bangladesh x.com

Bimba di 6 anni annega nel fiume Sesia, chi erano il padre e lo zio che sono morti per salvarle la vita. Siamo vicini alla famigliaSi chiamavano Bouchia El Kerjmi, 51 anni, papà della bambina e Benzaid Abdelhadi, di 46, zio della piccola. Erano residenti in provincia di Varese ... milano.corriere.it

Romagnano, si tuffano nel Sesia per salvare la bimba di 6 anni: morti il padre e lo zioLeggi su Sky TG24 l'articolo Romagnano, si tuffano nel Sesia per salvare la bimba di 6 anni: morti il padre e lo zio ... tg24.sky.it