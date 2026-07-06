Bimba di 6 anni annega nel fiume Sesia chi erano il padre e lo zio che sono morti per salvarle la vita Siamo vicini alla famiglia

Da milano.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini di provincia di Varese sono deceduti domenica a Romagnano Sesia, in Piemonte, mentre tentavano di salvare una bambina di sei anni annegata nel fiume Sesia. La bambina, figlia e nipote delle due vittime, è stata trovata senza vita. I due uomini sono morti cercando di recuperarla, senza riuscirci. La famiglia delle vittime ha espresso vicinanza.

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Erano entrambi residenti in provincia di Varese i due uomini morti domenica a Romagnano Sesia, in Piemonte, per salvare una bambina di sei anni, figlia e nipote delle due vittime gettatesi nel fiume senza riemergere. Si chiamavano Bouchia El Kerjmi, 51 anni, papà della bambina e Benzaid Abdelhadi, di 46, zio della piccola. El Kerjmi era residente a Casorate Sempione, Comune del Gallaratese non distante da Malpensa dove lavorava come operaio: padre di tre figli e con un quarto in arrivo viene ricordato dal sindaco Dimitri Cassani come un immigrato «perfettamente integrato con la nostra comunità», ha spiegato Cassani. «Difficile esprimere... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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