A poche ore dalla tragedia nel fiume Sesia, che ha causato la morte di un uomo mentre cercava di salvare la figlia di sei anni, si è avviata una raccolta fondi a Casorate Sempione. L'iniziativa mira a sostenere le famiglie coinvolte e a raccogliere risorse per affrontare le spese legate alla perdita. La solidarietà si manifesta attraverso questa iniziativa locale, volta a fornire un aiuto concreto alle persone colpite dall’incidente.

Casorate Sempione (Varese), 8 luglio 2026 – Una gara di solidarietà per non lasciare sola una famiglia distrutta dal dolore. A poche ore dalla tragedia del fiume Sesia, che è costata la vita a Bouchta El Kerjmi, morto mentre tentava di salvare la figlia di sei anni. Morto anche il cognato Benzaid Abdelhadi, 46 anni, residente ad Azzio, zio della bambina. Entrambi si sono gettati in acqua senza esitazione, ma non sono più riusciti a riemergere. Casorate Sempione si è stretta attorno ai suoi familiari lanciando una raccolta fondi che sta già coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni. L'iniziativa è nata spontaneamente tra i residenti, profondamente colpiti dalla morte del 51enne, padre di tre bambine e con un quarto figlio in arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morti nel fiume Sesia: raccolta fondi a Casorate Sempione per le famiglie coinvolte nella tragedia

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