Morte di Satnam Singh datore di lavoro condannato
Un datore di lavoro è stato condannato in relazione alla morte di un dipendente. La notizia si inserisce in un contesto legale che ha portato alla sentenza. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto un lavoratore e le responsabilità dell’azienda, con un procedimento giudiziario concluso con una condanna. La vicenda ha avuto risonanza pubblica e ha portato a un approfondimento sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Non ci sono mai stati dubbi sulla colpevolezza di Antonello Lovato, condannato ieri in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale dalla corte d’Assise di Latina. Dopo un terribile incidente provocato da un macchinario avvolgiplastica che il 17 giugno 2024 aveva amputato un braccio all’operaio 31enne Satnam Singh, l’imprenditore agricolo non aveva chiamato i soccorsi ma aveva abbandonato il giovane davanti a casa con l’arto tranciato in una cassetta della frutta. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
La morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni
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Morte Satnam Singh, 16 anni ad Antonello Lovato: condannato per omicidio volontario x.com
Il processo per la morte di Satnam Singh, il #bracciante indiano morto nelle campagne pontine dopo un incidente in un’azienda agricola. Il datore di lavoro condannato a 16 anni. Lo aveva abbandonato davanti casa. #Tg1 Elena Fusai facebook
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