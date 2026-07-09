La Corte d’Assise di Latina ha condannato a 16 anni un datore di lavoro per la morte di un bracciante indiano avvenuta nel giugno 2024. L’imputato aveva abbandonato l’uomo, privo di un braccio, davanti a casa sua. La sentenza riguarda il decesso del lavoratore, che lavorava in un’azienda agricola di Borgo Santa Maria. La decisione segue il processo per il decesso del bracciante, avvenuto dopo l’incidente sul lavoro.

Sentenza della Corte d’Assise per il decesso del bracciante indiano senza un braccio nell’azienda di Borgo Santa Maria La Corte d’Assise di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto nel giugno 2024 dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte di Satnam Singh, condannato a 16 anni il datore di lavoro Antonello Lovato: lo aveva abbandonato davanti a casa senza un braccio

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Morte Satnam Singh, 16 anni ad Antonello Lovato: condannato per omicidio volontario

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#Latina La morte di Satnam Singh. Il datore di lavoro Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio volontario. Abbandonò il bracciante davanti casa con il braccio amputato. Ad attendere la sentenza un presidio della #Cgil. Immagini dell’inviat - X x.com

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La morte di Satnam Singh dopo l’incidente nei campi: condannato il datore di lavoroLa Corte d’Assise di Latina ha inflitto 16 anni di carcere ad Antonello Lovato per la morte di Satnam Singh, rimasto gravemente ferito nelle campagne pontine. notizie.it

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