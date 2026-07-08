Un imprenditore è stato condannato a 16 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Latina per aver abbandonato un dipendente senza un braccio davanti a casa. La sentenza si basa sull’accertamento della responsabilità dell’imprenditore nell’incidente che ha provocato la perdita del braccio del lavoratore. La condanna segue un procedimento giudiziario in cui sono stati raccolti elementi a supporto delle accuse. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità dell’accaduto e il lungo periodo di reclusione deciso.

La Corte d’Assise del tribunale di Latina ha emesso una sentenza storica condannando a 16 anni di reclusione Antonello Lovato. L’imprenditore agricolo è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario con dolo eventuale, pur con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, per la drammatica morte di Satnam Singh, il bracciante di origini indiane deceduto a soli 31 anni il 17 giugno 2024. La decisione dei giudici giunge dopo una camera di consiglio iniziata al termine delle arringhe difensive e delle repliche delle parti. La Procura della Repubblica aveva originariamente sollecitato una pena ancora più severa, chiedendo la condanna dell’imputato a 22 anni di carcere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Satnam Singh abbandonato senza braccio davanti casa: il datore di lavoro condannato a 16 anni di carcere

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Satnam Singh: 16 anni a Lovato, l'imprenditore che lo abbandonò a morire

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