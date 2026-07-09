Il sequel di Mortal Shell uscirà il 20 agosto 2026 su PC, PS5 e Xbox Series XS. Il nuovo action RPG, sviluppato da Cold Symmetry e pubblicato da Playstack, porta i giocatori in un mondo dark fantasy caratterizzato da combattimenti intensi e un’ambientazione ostile, con elementi di esplorazione e possesso di corpi. La data di lancio è stata annunciata recentemente.

Mortal Shell II ha finalmente una data di uscita. Il nuovo action RPG di Cold Symmetry, pubblicato da Playstack, arriverà il 20 agosto 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, riportando i giocatori in un mondo dark fantasy brutale, ostile e costruito attorno a combattimenti duri, esplorazione e corpi da possedere. Dopo il primo Mortal Shell, uscito nel 2020 e diventato rapidamente uno dei titoli più riconoscibili tra i giochi ispirati alla formula soulslike, il sequel punta ad ampliare tutto: ambientazioni più aperte, più contenuti, più gusci da usare e un sistema di progressione pensato per dare maggiore libertà al giocatore. Cosa cambia rispetto al primo Mortal Shell. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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© Gamerbrain.net - Mortal Shell II ha una data: il soulslike oscuro torna ad agosto su PC, PS5 e Xbox

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