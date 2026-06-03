Giochi gratis di giugno 2026 | tutto quello che puoi scaricare su PS5 Xbox e PC

A giugno 2026 sono disponibili numerosi giochi gratuiti per PS5, Xbox e PC. La lineup di PS Plus include titoli come Grounded e Darktide. Xbox Game Pass offre l’accesso a Final Fantasy 7 Rebirth e altri giochi senza costi aggiuntivi. Per i giocatori PC, ci sono varie novità e titoli free da scaricare. Le offerte di giochi gratuiti sono valide per tutto il mese e includono diverse produzioni di generi vari.

Tutti i giochi gratis di giugno 2026: scopri la lineup PS Plus con Grounded e Darktide, le novità Xbox Game Pass con Final Fantasy 7 Rebirth e i titoli free su PC. Giugno 2026 si apre con una lineup di giochi gratis decisamente interessante. Che tu sia abbonato a PlayStation Plus, a Xbox Game Pass o che preferisca le offerte free-to-play su PC, questo mese c'è qualcosa per tutti. Vediamo nel dettaglio cosa puoi scaricare senza spendere un euro in più rispetto al tuo abbonamento. Il nome che probabilmente attirerà più attenzione è Grounded Fully Yoked Edition, versione completa del survival sviluppato da Obsidian Entertainment. È un gioco che può sembrare leggero per il suo stile visivo, ma che nasconde una struttura profonda, capace di coinvolgere per centinaia di ore. 🔗 Leggi su Defanet.it

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