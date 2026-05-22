È stata resa disponibile una demo gratuita di Screamer, un gioco che combina elementi di anime e corse, su PS5, Xbox e PC. La versione permette di provare le modalità di guida e di esplorare l'ambiente urbano. Tra le caratteristiche del titolo, ci sono le differenze di esperienza tra le piattaforme e i personaggi noti come i Green Reapers, che si muovono in una metropoli dal tono distopico. La demo offre un primo assaggio di questa combinazione tra azione e stile visivo.

? Domande chiave Come cambia l'esperienza di guida tra console e PC?. Chi sono i Green Reapers che guidano nella metropoli distopica?. Perché il combattimento tra veicoli trasforma le corse in una sfida tattica?. Quando inizieranno le gare classificate per scalare le classifiche online?.? In Breve Demo include primi sei capitoli, pilota Lavinia e tracciati Downtown Run, Port e Stadium Olympus.. Nuove Ranked Team Races competitive online in arrivo il prossimo 18 giugno.. Sconto del 30% sul gioco completo disponibile per acquisti digitali e negozi fisici.. Modalità Team Races richiede coordinazione tra piloti per infliggere KO agli avversari.. Milestone ha rilasciato nelle ultime ore la demo gratuita di Screamer su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Games Store, offrendo un assaggio del racing arcade futuristico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Screamer: la demo gratuita tra anime e corse su PS5, Xbox e PC

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I Played SCREAMER And it's An ANIME RACING Paradise!

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