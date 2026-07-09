Bonnie Tyler, cantante gallese famosa per il brano ‘Total eclipse of the heart’, è morta a 75 anni a Faro, in Portogallo, dove viveva da tempo. La notizia è stata diffusa oggi, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Tyler era conosciuta in Italia e nel mondo per la sua voce particolare e per le hit degli anni Ottanta. La cantante aveva iniziato la carriera negli anni Settanta e aveva ottenuto successo internazionale.

Faro, 9 luglio 2026 – Il mondo della musica piange una vera icona: è morta a 75 anni Bonnie Tyler. La cantante gallese si è spenta a Faro, in Portogallo, dove abitava da diverso tempo. Ancora non sono chiare le cause della sua scomparsa, quello che si sa è che solo qualche mese fa era stata ricoverata in ospedale per dei gravi problemi di salute. A maggio, infatti, era stata sottoposta a un intervento chirurgico per una perforazione intestinale ed era stata posta dai medici in coma farmacologico per favorire il processo di guarigione. La canzone che l’ha resa iconica: dove l’abbiamo sentita. Gaynor Hopkin, questo il vero nome di Bonnie... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Morta Bonnie Tyler, la star di ‘Total eclipse of the heart’: perché era così famosa (anche in Italia)

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Bonnie Tyler non ce lha fatta: è morta in ospedale in Portogallo

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