È morta a 75 anni la cantante gallese nota per il brano ‘Total Eclipse of the Heart’. La artista, riconoscibile per il suo timbro vocale, è deceduta in ospedale. È considerata una delle voci più rappresentative del rock e pop degli anni Settanta e Ottanta.

Addio a Bonnie Tyler, icona del rock-pop degli anni Settanta e Ottanta: la cantante è morta a 75 anni in ospedale. La musica internazionale perde una delle sue voci più iconiche: Bonnie Tyler, artista gallese dal timbro inconfondibile e interprete di successi entrati nella storia del rock-pop, è morta a 75 anni. Con la sua voce intensa e brani immortali come “Total Eclipse of the Heart”, ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale mondiale. Dietro il nome d’arte Bonnie Tyler si nascondeva Gaynor Hopkins, nata nel 1951 e cresciuta in una famiglia di origini modeste nel Galles meridionale, in particolare nel quartiere popolare di Neath. Fin da giovane coltivò la passione per il canto, inseguendo il sogno di costruire una carriera nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Addio a Bonnie Tyler: è morta la star di ‘Total Eclipse of the Heart’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morta Bonnie Tyler, la star di ‘Total eclipse of the heart’

Leggi anche: Bonnie Tyler, morta a 75 anni la star di ‘Total Eclipse of the Heart’

Si parla di: Lutto nella musica: è morta la cantante britannica Bonnie Tyler.

È morta Bonnie Tyler, la star di Total Eclipse of the Heart si spegne a 75 anniLa musica internazionale perde una delle sue voci più celebri: Bonnie Tyler, artista gallese simbolo del rock-pop degli anni Settanta e Ottanta, è morta all’età di 75 anni. La cantante, famosa per il ... notizie.it

Addio a Bonnie Tyler, la cantante aveva 75 anniLa voce inconfondibile del rock-pop degli anni '70 e '80 si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia. ticinonews.ch