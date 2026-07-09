È stata annunciata la morte di Bonnie Tyler, cantante nota per “Total Eclipse of the Heart”. Aveva 75 anni. Nel comunicato ufficiale si specifica che saranno fornite ulteriori informazioni a breve, ma al momento i dettagli disponibili sono ancora limitati. La cantante britannica ha raggiunto il successo negli anni Ottanta, con brani che sono rimasti popolari nel tempo. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti o dettagli sulla causa del decesso.

Nel comunicato ufficiale è specificato che saranno presto diramate altre informazioni, ma al momento le notizie sono ancora frammentarie. Ciò che si sa è che l’artista, celebre per canzoni come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, a maggio 2026 era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico intestinale d'urgenza nell’ospedale di Faro, in Portogallo, dove ha una seconda casa e passava buona parte dell’anno. Nonostante l'uscita dal coma dopo un paio di mesi, non ha mai abbandonato la terapia intensiva e a giugno il suo portavoce aveva detto che le condizioni di Bonnie Tyler rimanevano molto gravi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morta Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart. Aveva 75 anni

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Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anni

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Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

Addio a Bonnie Tyler, è morta a 75 anni la cantante di Total Eclipse of the HeartÈ morta Bonnie Tyler. La cantante di origine gallese aveva 75 anni. La morte è avvenuta nella notte nell'ospedale di Faro, nella regione portoghese dell'Algarve dove l'artista aveva una seconda casa. tg.la7.it

Morta Bonnie Tyler: addio alla voce di Total Eclipse of the HeartAddio a Bonnie Tyler: la cantante gallese si è spenta a 75 anni. Carriera e successi dell'indimenticabile voce degli anni '80, come Total Eclipse of the Heart. gazzetta.it