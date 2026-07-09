È morta a 75 anni Bonnie Tyler, una delle voci più riconoscibili della musica internazionale e interprete di brani diventati inni senza tempo come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache. La cantante gallese si è spenta in un ospedale in Portogallo, dove era ricoverata da settimane dopo una grave crisi di salute che aveva reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza e, successivamente, il coma farmacologico. A dare la notizia è stata la famiglia attraverso un messaggio pubblicato sul sito ufficiale dell'artista. "La famiglia e il team di Bonnie hanno il cuore spezzato nell'annunciare che Bonnie è morta inaspettatamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura", si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morta Bonnie Tyler, la voce di "Total Eclipse of the Heart" aveva 75 anni

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E morta Bonnie Tyler, regina del pop rock

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La cantante Bonnie Tyler, nota per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni. L'annuncio sul sito web della cantante: La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell'annunciare che Bonni - X x.com

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