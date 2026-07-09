È morta all’età di 75 anni Bonnie Tyler, cantante britannica, originaria del Galles, famosa in tutto il mondo per il brano Total Eclipse of the Heart. L’annuncio sul sito web dell’artista: “La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell’annunciare che Bonnie è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato a breve, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”. Lo scorso maggio la cantante era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino in Portogallo. Successivamente, il mese scorso, la sua portavoce aveva dichiarato che Bonnie Tyler era uscita dal coma ma che rimaneva in “gravi condizioni” e in “terapia intensiva”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - È morta Bonnie Tyler, la cantante di “Total Eclipse of the Heart”: aveva 75 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anni

Notizie e thread social correlati

Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anniLa cantante Bonnie Tyler, nota per il brano Total Eclipse of the Heart, è deceduta all’età di 75 anni.

Leggi anche: Morta Bonnie Tyler, cantante di “Total Eclipse of the Heart”

Argomenti più discussi: Lauren Bennett, cantante della canzone Party Rock Anthem del duo LMFAO, è morta a 37 anni; Nato morto è riportato in vita dopo intervento chirurgico.

È morta la cantante Bonnie Tyler, nota soprattutto per il tormentone del 1983 Total Eclipse of the Heart - X x.com

È morta la cantante Bonnie Tyler, nota soprattutto per il tormentone del 1983 Total Eclipse of the HeartLa cantante gallese Bonnie Tyler, nota dalla fine degli anni Settanta per canzoni di grande successo come It’s a Heartache, Holding Out for a Hero e soprattutto Total Eclipse of the Heart, è mor ... ilpost.it

È morta Bonny Tyler, la cantante era stata in coma a causa di un arresto cardiaco: aveva 75 anniLa cantante inglese Bonnie Tyler è morta all'età di 75 anni: l0artista era stata messa in coma farmacologico lo scorso maggio a causa di un intervento ... fanpage.it