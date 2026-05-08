Paula per Bonnie Tyler | la voce di Total Eclipse of the Heart operata d’urgenza la cantante è ora in coma farmacologico

Da ilfattoquotidiano.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ore di forte preoccupazione per Bonnie Tyler. La cantante britannica di 74 anni, diventata un’icona mondiale grazie a brani come Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero, si trova ricoverata in un ospedale di Faro, nel sud del Portogallo, dopo un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Secondo quanto riferito dal suo staff, l’artista sarebbe stata operata nei giorni scorsi per una perforazione intestinale. Dopo l’intervento, i medici hanno deciso di indurla in coma farmacologico per facilitare il recupero e ridurre lo stress sul corpo durante la fase post-operatoria. “Bonnie è stata posta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la guarigione”, ha spiegato un portavoce della cantante, chiedendo allo stesso tempo rispetto per la privacy della famiglia in questo momento delicato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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