La cantante Bonnie Tyler, nota per il brano Total Eclipse of the Heart, è deceduta all’età di 75 anni. La notizia è stata diffusa dalla BBC. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. La cantante britannica ha avuto una carriera lunga e di successo, caratterizzata da numerosi successi internazionali.

La cantante Bonnie Tyler, famosa in tutto il mondo per il brano Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anni. La notizia è stata anticipata dalla BBC. Bonnie Tyler è morta la scorsa notte in un ospedale in Portogallo. Un comunicato pubblicato sul sito della cantante recita: «La famiglia e il team di Bonnie sono distrutti nell’annunciare che Bonnie è morta improvvisamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Diffonderemo a breve un ulteriore comunicato, ma per il momento chiediamo privacy per affrontare questa tragedia». Secondo quanto riporta la BBC, la cantante era stata ricoverata dopo un intervento intestinale d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anni

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Bonnie Tyler - Total eclipse of the heart. Magyar felirattal

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