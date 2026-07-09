Bonnie Tyler la cantante di Total Eclipse of the Heart è morta all' età di 75 anni

Da ilmattino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cantante Bonnie Tyler, nota per il brano Total Eclipse of the Heart, è deceduta all’età di 75 anni. La notizia è stata diffusa dalla BBC. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. La cantante britannica ha avuto una carriera lunga e di successo, caratterizzata da numerosi successi internazionali.

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La cantante Bonnie Tyler, famosa in tutto il mondo per il brano Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anni. La notizia è stata anticipata dalla BBC. Bonnie Tyler è morta la scorsa notte in un ospedale in Portogallo. Un comunicato pubblicato sul sito della cantante recita: «La famiglia e il team di Bonnie sono distrutti nell’annunciare che Bonnie è morta improvvisamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Diffonderemo a breve un ulteriore comunicato, ma per il momento chiediamo privacy per affrontare questa tragedia». Secondo quanto riporta la BBC, la cantante era stata ricoverata dopo un intervento intestinale d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Bonnie Tyler - Total eclipse of the heart. Magyar felirattal

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