Morta Bonnie Tyler | addio alla voce di Total Eclipse of the Heart

Bonnie Tyler è morta all'età di 75 anni. La cantante gallese dalla voce graffiante e potente si è spenta in ospedale in Portogallo, dove era ricoverata. A darne notizia sono stati i familiari con un breve comunicato sulla sua pagina Facebook: "La famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo dolore che Bonnie è morta inaspettatamente la scorsa notte in un ospedale del Portogallo, a causa della malattia per la quale era in cura". Negli ultimi mesi le condizioni di salute dell'artista si erano progressivamente deteriorate. A maggio era stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo dove viveva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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