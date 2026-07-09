bonnie tyler addio alla voce di total eclipse of the heart

Ci sono artisti che identificano un’epoca e altri che riescono a sopravvivere alle mode. Bonnie Tyler apparteneva alla seconda categoria. Morta all’età di 75 anni dopo le complicazioni seguite a una lunga degenza in ospedale in Portogallo, lascia un repertorio relativamente ristretto rispetto ad altri giganti della musica pop, ma composto da canzoni che hanno resistito al tempo molto più di tante discografie ben più ricche. Nata Gaynor Hopkins a Skewen, nel Galles, Tyler aveva iniziato a cantare nei locali prima di conquistare il mercato internazionale alla fine degli anni Settanta. Il primo grande successo arrivò con It’s a Heartache, ma fu il sodalizio con Jim Steinman a cambiare definitivamente la sua carriera. 🔗 Leggi su Panorama.it

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ADDIO A BONNIE TYLER: si spegne a 75 anni la voce di Total Eclipse of the Heart

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