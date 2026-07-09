Morta Bonnie Tyler a 75 anni | addio alla voce di Total Eclipse of the Heart

La cantante britannica Bonnie Tyler è morta all'età di 75 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Tyler è nota per aver interpretato brani come Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio nel mondo della musica. La cantante ha iniziato la carriera negli anni Settanta e ha raggiunto il successo internazionale negli anni Ottanta.

La musica mondiale piange la scomparsa di Bonnie Tyler, la cantante gallese che ha reso immortali brani come Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero. L’artista è morta la sera dell’8 luglio 2026 in un ospedale in Portogallo dove era ricoverata da due mesi. Aveva 75 anni. La famiglia ha comunicato la notizia attraverso un messaggio pubblicato sul sito e sui social della cantante. Tyler è deceduta “inaspettatamente, a seguito della malattia per cui era in cura”, hanno precisato i familiari, chiedendo rispetto per la privacy in questo momento di dolore. A maggio, Bonnie Tyler era stata sottoposta a un intervento chirurgico d’emergenza all’intestino presso un ospedale vicino a Faro, in Portogallo, dove risiedeva. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Addio a Bonnie Tyler. La cantante di Total eclipse of the heart.

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Bonnie Tyler non ce l’ha fatta: è morta in ospedale in Portogallo x.com

Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

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