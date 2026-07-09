Addio a Bonnie Tyler | morta a 75 anni l’iconica voce di Total Eclipse of the Heart

Bonnie Tyler, nota per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero e It's a Heartache, è morta all’età di 75 anni. L’annuncio sul sito web della cantante: «La famiglia e il suo team sono affranti nell’annunciare che Bonnie è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato a breve, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore», aggiunge la nota. L’artista britannica aveva infatti avuto di recente gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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ADDIO a BONNIE TYLER, voce della hit 'Total Eclipse of the Heart': aveva 75 anni

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