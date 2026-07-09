Alle 21.30, Morgan apre il festival Lunaria a Palazzo Venieri di Recanati con uno spettacolo di voce e piano. La serata segna l’inizio di un’edizione rinnovata, dedicata a musica d’autore, letteratura e giovani talenti. La manifestazione si svolge in luoghi simbolo della città, con un programma che combina le diverse arti. La scena è tutta per Morgan, mentre il pubblico si prepara ad ascoltare le sue interpretazioni.

Voce e piano: oggi la scena sarà tutta di Morgan al quale alle 21.30 spetta di aprire il festival Lunaria a Palazzo Venieri di Recanati. Prende il via un’edizione rinnovata e ripensata in quanto c’è l’idea di fondo di unire musica d’autore, letteratura e valorizzare nuovi talenti in luoghi simbolo della città. Probabilmente non a caso gli organizzatori hanno deciso di partire con questo appuntamento per indicare la filosofia di Lunaria. E così spazio a un progetto capace di sposare la qualità con l’autenticità dell’esperienza dal vivo per restituire alla musica il suo valore più profondo, senza tanti orpelli e lontano dalle logiche dei facili successi che evaporano dopo poco tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morgan a Lunaria tra voce e piano. Via al festival a Palazzo Venieri

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