Lunaria dei calanchi | a Lugagnano una rassegna tra cultura e paesaggio
A Lugagnano si svolge Lunaria dei calanchi, una rassegna culturale gratuita che si propone di diventare un evento annuale. L'iniziativa mira a integrare arte, paesaggio e identità del territorio, offrendo un appuntamento riconoscibile e stabile nel tempo. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del paesaggio dei calanchi e sulla promozione culturale locale.
Lunaria dei calanchi è una rassegna culturale (gratuita) che nasce a Lugagnano con l'obiettivo di costruire un appuntamento annuale riconoscibile, capace di unire qualità artistica, paesaggio e identità territoriale.Il nome racchiude il senso profondo del progetto: la luna, simbolo di ciclicità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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