Lunaria dei calanchi | a Lugagnano una rassegna tra cultura e paesaggio

Notizia in breve

A Lugagnano si svolge Lunaria dei calanchi, una rassegna culturale gratuita che si propone di diventare un evento annuale. L'iniziativa mira a integrare arte, paesaggio e identità del territorio, offrendo un appuntamento riconoscibile e stabile nel tempo. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del paesaggio dei calanchi e sulla promozione culturale locale.