A Calenzano torna Lunaria il festival delle arti di strada
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Tessitori di cielo, pescatrici e mercanti di stelle, orbite celesti: con Lunaria, Festival delle arti di strada, oltre cento artisti porteranno per due sere nel borgo medievale di Calenzano alto la magia dei pianeti, delle costellazioni e degli astri. L’appuntamento con l’edizione 2026, dedicata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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