Fortitudo ufficiale Massimiliano Moretti | un nuovo tassello in casa Effe

Il giocatore di basket Massimiliano Moretti è stato ceduto tramite permuta tra le squadre di Bologna e Cento. La trattativa si è conclusa con uno scambio diretto tra le due società. La notizia riguarda un trasferimento ufficiale nel roster della Fortitudo, che ha inserito il giocatore come nuovo elemento. La transazione è stata comunicata nelle scorse ore senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulla durata del contratto.

Bologna, 8 luglio 2026 – Permuta fra Moretti. Scambio fra Moretti sull’asse Bologna-Cento. Un nuovo tassello in casa della Fortitudo del presidente Rossano Guerri, che questo pomeriggio ha ufficializzato l’accordo con l’ala-centro classe 2005 Massimiliano Moretti, reduce dalla stagione con i ‘cugini’ di Cento, chiusa con 5,1 punti, 3,4 rimbalzi e 12’ di impiego: in uscita il suo omonimo, Samuele, già approdato a Cento. Cresciuto cestisticamente a Umbertide prima e nel settore giovanile di Forlì poi, Moretti ha vestito anche la maglia degli Stars, sia con gli U19 Eccellenza, sia con la Divisione Regionale 1. Moretti: “Ambiente positivo, un'esperienza che mi aiuterà a crescere”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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