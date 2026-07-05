sella fatta anche per moretti firma il lungo titolare ex fortitudo ora mancano solo due pedine

La Sella Cento ha ufficializzato l’ingaggio di Samuele Moretti, ex giocatore di Fortitudo Bologna, che diventerà il centro titolare per la stagione 2026-2027. La trattativa si è conclusa con successo, portando l’atleta in squadra. Ora la squadra ha completato le prime mosse di mercato, restano da definire solo due altri ruoli.

La Sella Cento ha chiuso la trattativa per portare in biancorosso Samuele Moretti (nella foto): l’ex Fortitudo Bologna, nome anticipato da giorni su queste colonne, sarà il centro titolare della Benedetto XIV Cento 20262027. Nato a Jesi il 20 ottobre 1998, 199 cm per 95 kg, Moretti è un’ala-pivot nel pieno della carriera, con diverse esperienze in serie A2 ad Agrigento, Capo d’Orlando, San Severo, Latina ed Orzinuovi. Giocatore di grande temperamento, buon rimbalzista, soprattutto offensivo, l’ex Fortitudo Bologna è un difensore molto grintoso ed in attacco è bravo a farsi trovare sugli scarichi, oppure sui roll a canestro dopo aver portato blocchi granitici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: 800 km di gravel per capire la Selle San Marco Shortfit Allroad; Sella main sponsor della Benedetto XIV anche per la stagione 2026/2027; Adon taglia i 100 in bicicletta. Bietole, banca e Spal: In sella per la targa del secolo; 20mila km in sella alla Vespa per amore.

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