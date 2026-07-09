Monza Pessina | Vogliamo far ricredere un po' tutti la B ci ha dato umiltà

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport che la squadra mira a cambiare le percezioni sulla propria forza, sottolineando che la promozione in Serie B ha portato maggiore umiltà. Ha aggiunto che l'obiettivo è dimostrare il proprio valore e convincere gli scettici. Le sue parole sono state rilasciate in vista dell'inizio della nuova stagione.

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In un'intervista rilasciata a Sky Sport, il capitano del Monza Matteo Pessina ha parlato in vista dell'inizio della nuova stagione: "Vogliamo far ricredere un po' tutti. Juric ha voglia di far bene e di mostrare che calcio fa, è uno che dice le cose in faccia e non ha paura, soprattutto quando non vanno bene. Un modo di comunicare che ti entra dentro. L'anno in B ci ha insegnato umiltà. Rinnovo? Vediamo, non c'è fretta". Su Obiang come nuovo ds: "Contento per lui, c'è un ottimo rapporto". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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