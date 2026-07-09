Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport che la squadra mira a cambiare le percezioni sulla propria forza, sottolineando che la promozione in Serie B ha portato maggiore umiltà. Ha aggiunto che l'obiettivo è dimostrare il proprio valore e convincere gli scettici. Le sue parole sono state rilasciate in vista dell'inizio della nuova stagione.

In un'intervista rilasciata a Sky Sport, il capitano del Monza Matteo Pessina ha parlato in vista dell'inizio della nuova stagione: "Vogliamo far ricredere un po' tutti. Juric ha voglia di far bene e di mostrare che calcio fa, è uno che dice le cose in faccia e non ha paura, soprattutto quando non vanno bene. Un modo di comunicare che ti entra dentro. L'anno in B ci ha insegnato umiltà. Rinnovo? Vediamo, non c'è fretta". Su Obiang come nuovo ds: "Contento per lui, c'è un ottimo rapporto". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Sportmediaset.mediaset.it - Monza, Pessina: "Vogliamo far ricredere un po' tutti, la B ci ha dato umiltà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chanel Totti ha fatto ricredere tutti quelli che hanno smesso di sentirsi minacciati da leiDopo la sua partecipazione e vittoria a Pechino Express, molte persone hanno cambiato opinione su Chanel Totti.

Pessina suona la carica: "Monza, devi crederci"Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha parlato dopo la sconfitta contro il Mantova, che ha compromesso le chance di ottenere la promozione diretta...

Argomenti più discussi: Monza, Fattori nuovo Responsabile del Settore Giovanile; Monza, cambia il Consiglio d’Amministrazione: le novità.

#Monza, la carica di Pessina: Vogliamo far ricredere tutti #SkySport x.com

Monza, Pessina: Vogliamo far ricredere un po' tuttiIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista e capitano del Monza Matteo Pessina ha parlato del ritorno in Serie A e delle ambizioni per la prossima stagione dopo l'arrivo di Ivan Juric in ... fantacalcio.it

Monza, capitan Pessina: Sia io che Juric vogliamo far ricredere un po' tuttiMatteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, è stato intervistato da Sky Sport: Da parte mia e del mister (Juric, ndr) vogliamo far ricredere un po' tutti, anche il mister ha voglia di far be ... tuttomercatoweb.com