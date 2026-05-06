Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha parlato dopo la sconfitta contro il Mantova, che ha compromesso le chance di ottenere la promozione diretta in Serie A. Pessina, monzese e figura di spicco della squadra, ha invitato i tifosi e la squadra a mantenere la fiducia e a credere ancora nelle possibilità di raggiungere l’obiettivo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con l’intento di riprendere il cammino vincente.

Capitano, leader e monzese nel Dna. A un’ambiente biancorosso ferito dal ko col Mantova che ha probabilmente pregiudicato le possibilità di ottenere la promozione diretta in A, Matteo Pessina (nella foto) suona la carica. Il centrocampista ha parlato a margine dell’evento TrueLoveImpact: "Sicuramente è stato un brutto colpo non riuscire a vincere a Mantova, però i giochi non sono ancora finiti. L’abbiamo detto a inizio anno, vogliamo tornare in A alla fine di questo mese. Vogliamo essere lì, che sia il prima possibile o a fine mese. La squadra è concentrata, ben preparata, abbiamo resettato: si continua a lavorare". Parole chiare, serene e misurate, da parte di un giocatore condottiero in campo e in spogliatoio, ma meno avvezzo ad esporsi troppo ai microfoni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pessina suona la carica: "Monza, devi crederci"

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