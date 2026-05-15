Dopo la sua partecipazione e vittoria a Pechino Express, molte persone hanno cambiato opinione su Chanel Totti. Su social network, i commenti che la elogiavano sono aumentati notevolmente. Prima considerata una figura che aveva attirato critiche o diffidenza, ora riceve più attestati di stima. La sua presenza nel programma ha portato a un cambiamento di percezione tra il pubblico, con un incremento di apprezzamenti e complimenti.

Alla fine, su Chanel Totti, si sono ricreduti tutti: sui social, dopo la sua partecipazione (con tanto di vittoria) a Pechino Express, i complimenti per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non si contano più. Ma, badate bene, tutti i complimenti sono accompagnati da un’ammissione di colpa: “ Non l’avrei mai detto, ma è una brava ragazza ”, scrivono, “ Non pensavo, ma mi è piaciuta molto ”, “ Non credevo fosse così ”. Insomma, la maggior parte degli utenti sostiene di essersi ricreduto sul suo conto e di aver cambiato idea. Chanel Totti e la gente che ha cambiato idea. ma quale idea?. Vorrei farvi notare, però, che – per ricredersi su qualcuno – è necessario che la persona in questione abbia precedentemente tradito le aspettative che gli altri avevano sul suo conto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chanel Totti ha fatto ricredere tutti quelli che hanno smesso di sentirsi minacciati da lei

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Chanel Totti incanta tutti a Pechino Express 2026

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