Vittima di una rapina | Edoardo Comi ha rischiato la carriera

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una rapina, un uomo ha cercato di sottrarre una catenina da un uomo, che è caduto e si è ferito. La vittima ha battuto il piede contro uno spigolo di cemento, riportando una frattura. L’aggressore ha tentato di strappargli la collana, causando il trauma. Non ci sono altre informazioni su eventuali conseguenze o sviluppi successivi.

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MONZA "Per strapparmi la catenina dal collo mi ha fatto battere il piede contro lo spigolo di cemento provocandomi una frattura. Ho dovuto tenere il gesso per tre mesi, ma fortunatamente ho potuto ancora fare pattinaggio sul ghiaccio di cui sono campione italiano, anche se il piede mi fa ancora male e periodicamente devo sottopormi ai controlli medici". Edoardo Comi, ventenne meratese, è la vittima di un tentativo di rapina commesso nel marzo 2025 alla stazione ferroviaria di Monza. Ieri ha testimoniato davanti ai giudici monzesi al processo che vede imputato un tunisino ventenne già noto alle forze dell’ordine. "Ero sulla banchina insieme... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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