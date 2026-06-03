Durante una rapina, un uomo ha tentato di sottrarre una catenina a un pattinatore su ghiaccio, provocandogli una frattura al piede. L'incidente si è verificato a Monza e ha coinvolto una promessa del pattinaggio. La lesione potrebbe compromettere la prosecuzione della sua carriera sportiva. La rapina si è svolta nella giornata del 3 giugno 2026. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ferita oltre al pattinatore.

Monza, 3 giugno 2026 - Nel tentativo di rapinargli la catenina che aveva al collo, gli ha provocato una frattura al piede che avrebbe potuto mettere a rischio la sua promettente carriera. Edoardo Comi, ventenne meratese, è infatti campione italiano juniores di pattinaggio artistico sul ghiaccio. Oggi ha testimoniato al processo al Tribunale di Monza che vede un ventenne tunisino imputato per quanto successo nel marzo 2025 alla stazione ferroviaria di Monza. "Ho dovuto tenere il gesso per tre mesi, ma fortunatamente ho potuto ancora fare pattinaggio sul ghiaccio di cui sono campione italiano, anche se il piede mi fa ancora male e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carriera a rischio per una frattura durante una rapina: il racconto di Edoardo Comi, promessa del pattinaggio su ghiaccio

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