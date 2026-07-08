Sabato 11 luglio, torna la Notte Bianca a Terno d’Isola, con spettacoli e musica nelle vie del centro storico. Le strade si riempiranno di artisti, bancarelle e luci fino a tarda sera. L’evento segna l’inizio di un’estate dedicata a cultura e intrattenimento nel paese. La manifestazione coinvolge vari punti del centro, trasformando la piazza principale e le vie circostanti in un palcoscenico a cielo aperto. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Articolo. Sabato 11 luglio torna la Notte Bianca in Piazza 7 Martiri a Terno d’Isola dove le vie del centro storico accoglieranno spettacoli, gonfiabili e il concerto della band Millenium Bug Anche nell’Isola bergamasca la stagione estiva è già entrata nel vivo e l’atmosfera di festa dei mesi più caldi alimenta la voglia di fare tardi alla sera, festeggiare in compagnia e concedersi un po’ di svago. Il mare e la montagna sono sicuramente mete ambite da tutti, ma quando si è “costretti” a restare in città, anche questa opzione può trasformarsi in luoghi di svago. È proprio il caso di Terno d’Isola che, a partire da questo mese, offrirà una serie di occasioni per trascorrere la propria estate senza lasciare l’Isola Bergamasca, all’interno del palinsesto di «REstaTerno». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «REstaTerno» accende il piccolo centro dell’Isola e dà il via a un’estate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento

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