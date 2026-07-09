Montemesola svela i primi ospiti della Festa del Patrocinio | Santino Caravella e Radio Ciccio Riccio illuminano i festeggiamenti

Notizia in breve

A Montemesola sono stati annunciati i primi ospiti della Festa del Patrocinio dedicata alla Beata Vergine del Rosario. Tra i protagonisti ci saranno Santino Caravella e Radio Ciccio Riccio, che parteciperanno ai festeggiamenti. L’evento è organizzato dalla Confraternita del SS. Rosario. I festeggiamenti stanno iniziando a prendere forma con l’obiettivo di celebrare la patrona della comunità. La data delle manifestazioni non è ancora stata comunicata ufficialmente.