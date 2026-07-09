Montemesola svela i primi ospiti della Festa del Patrocinio | Santino Caravella e Radio Ciccio Riccio illuminano i festeggiamenti
A Montemesola sono stati annunciati i primi ospiti della Festa del Patrocinio dedicata alla Beata Vergine del Rosario. Tra i protagonisti ci saranno Santino Caravella e Radio Ciccio Riccio, che parteciperanno ai festeggiamenti. L’evento è organizzato dalla Confraternita del SS. Rosario. I festeggiamenti stanno iniziando a prendere forma con l’obiettivo di celebrare la patrona della comunità. La data delle manifestazioni non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Tarantini Time Quotidiano Iniziano a prendere forma i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rosario, patrona di Montemesola. Il comitato organizzatore della Confraternita del SS. Rosario ha annunciato i primi due appuntamenti del programma civile che accompagnerà la ricorrenza. Ad aprire la manifestazione, sabato 22 agosto, sarà Santino Caravella, volto noto di “Made in Sud” su Rai 2. Il comico porterà in scena uno spettacolo che alternerà cabaret, musica, imitazioni e momenti di improvvisazione, con un repertorio pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. La serata successiva, domenica 23 agosto, dalle 21.30, sarà invece dedicata alla musica e all’intrattenimento con “Balla Live”, lo show di Radio Ciccio Riccio in Tour, che sarà trasmesso anche in diretta radiofonica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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