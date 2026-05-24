Comunali primi dati sull’affluenza | Montemesola e Manduria sopra i numeri della scorsa tornata

Notizia in breve

A Manduria e Montemesola si registra un’affluenza superiore rispetto alla precedente tornata elettorale. È quanto emerge dai primi dati diffusi sui votanti nei Comuni della provincia di Taranto, dove si svolgono le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali. Questi numeri, ancora parziali, indicano un aumento di partecipazione rispetto alle precedenti consultazioni, ma non sono stati precisati i valori esatti. La giornata di voto prosegue con l’affluenza ancora in fase di rilevamento.