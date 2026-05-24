Comunali primi dati sull’affluenza | Montemesola e Manduria sopra i numeri della scorsa tornata
A Manduria e Montemesola si registra un’affluenza superiore rispetto alla precedente tornata elettorale. È quanto emerge dai primi dati diffusi sui votanti nei Comuni della provincia di Taranto, dove si svolgono le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali. Questi numeri, ancora parziali, indicano un aumento di partecipazione rispetto alle precedenti consultazioni, ma non sono stati precisati i valori esatti. La giornata di voto prosegue con l’affluenza ancora in fase di rilevamento.
Tarantini Time Quotidiano Primo rilevamento sull’affluenza nei Comuni della provincia di Taranto chiamati oggi al voto per il rinnovo dei consigli comunali. Alle ore 12 il dato più significativo arriva da Montemesola, dove la partecipazione supera nettamente quella della precedente tornata elettorale. Nel comune montemesolino hanno votato il 17,98% degli aventi diritto, contro il 14,10% registrato alle precedenti comunali. Un incremento evidente che fotografa una mattinata caratterizzata da una forte partecipazione ai seggi. Segno positivo anche a Manduria. Qui l’affluenza si attesta al 16,37%, in aumento rispetto al 13,47% della scorsa consultazione amministrativa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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