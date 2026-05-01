A Lucca, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in interventi di spegnimento di un incendio di vegetazione che si è sviluppato tra Santa Maria del Giudice e altre zone limitrofe, coinvolgendo anche la provincia di Pisa. Le operazioni sono in corso e vengono supportate dall’uso di un canadair che sta operando sulla zona interessata. La situazione rimane sotto controllo mentre si cerca di circoscrivere il fuoco.

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano. Durante la notte le attività sono andate avanti con squadre a terra e l’impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai. Dalle prime ore dell’alba sono operativi tre Canadair (nelle immagini) a supporto delle operazioni di spegnimento, giunti dalle basi di Ciampino, in provincia di Roma e Genova. Nella notte disposte evacuazioni di abitazioni nella zona di Asciano. Questo articolo Lucca, incendio sul monte Faeta: le immagini dal canadair dei...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lucca, incendio sul monte Faeta: le immagini dal canadair dei vigili del fuoco

Notizie correlate

Lucca: in fiamme 800 ettari su monte Faeta, circa 3mila evacuati. Le immagini dei vigili del fuoco“Nella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l’incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa 3000 persone su...

Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto)LUCCA) – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento; Vasto incendio sul monte Faeta, scattano le evacuazioni. Il vento alimenta il rogo; Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate.

Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e PisaHa bruciato 800 ettari, e circa 3.500 persone sono state evacuate: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ... ilpost.it

Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it

Ore 19:00 del 1 Maggio Continuano le operazioni di spegnimento sul monte Faeta,Lucca. Oltre 800 ettari bruciati #forestfire #AIB #lucca #toscana - facebook.com facebook

Incendio tra Pisa e Lucca: rogo sul Monte Faeta alimentato dal vento. 800 ettari distrutti, 3.000 persone evacuate e Canadair in azione #EuropeNews x.com