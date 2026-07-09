Alpinista precipita sul Monte Rosa recuperato il corpo

Da lapresse.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un alpinista è morto in Valle d’Aosta dopo essere precipitato da una parete del Monte Rosa. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato il corpo senza vita questa mattina sul Breithorn Orientale.

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Un alpinista è morto in Valle d’Aosta precipitando da una parete del Monte Rosa. Il corpo senza vita dell’alpinista stato recuperato questa mattina dal Soccorso Alpino Valdostano sul Breithorn Orientale. L’incidente si è verificato poco dopo le 11, durante la fase di discesa con corda doppia, a quota circa 4000 metri sul livello del mare. L’allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti presenti. Il corpo dell’alpinista è stato portato a Champoluc. Il riconoscimento è stato affidato al Sagf di Cervinia. Sono in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati nella stessa zona,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Alpinista precipitato nel gruppo del monte Rosa: l'operazione di recupero del corpo

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