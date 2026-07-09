Due persone sono state arrestate in un giorno dai Carabinieri di Monreale dopo che il cane antidroga Dea ha rinvenuto sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta durante due controlli nel centro abitato, con il cane che ha segnalato la presenza di droga in un’area pubblica e in un veicolo. Le sostanze sono state sequestrate. Le persone coinvolte sono state portate in caserma e poste agli arresti domiciliari.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al mercato degli stupefacenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Monreale. Nell’ambito di due distinte e mirate operazioni di servizio, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto due cittadini monrealesi, entrambi volti già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.?Il primo intervento è scattato nelle prime ore della mattinata quando i Carabinieri, impegnati in un servizio di osservazione e controllo del territorio, hanno notato un insolito andirivieni e movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un 50enne. L’intuizione dei... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, il cane Dea scova la droga: due arresti in un giorno

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