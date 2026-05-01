Aurelio sotto controllo | 110 identificati due arresti e il fiuto infallibile del cane Faro scova la droga
Nel quartiere Aurelio, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari che hanno coinvolto oltre 110 persone e numerosi locali della movida. Durante l’operazione sono stati sequestrati stupefacenti e sono stati compiuti due arresti. Il cane antidroga Faro ha contribuito a individuare sostanze illecite, rafforzando l’attività di prevenzione e repressione nel settore. Sono state inoltre elevate varie sanzioni amministrative.
Più di 110 persone controllate, droga sequestrata e controlli nei locali della movida. Polizia di stato e locale in azione nel quartiere Aurelio dove sono stati effettuati due arresti ed elevate diverse sanzioni amministrativi nell’ambito di controlli straordinari del territorio.Controlli nel.🔗 Leggi su Romatoday.it
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