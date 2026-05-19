Sgurgola base di spaccio nel centro storico | il cane Boris scova due chili di droga Arrestato un 23enne

A Sgurgola, nel centro storico, un cane ha trovato due chili di droga, portando all’arresto di un giovane di 23 anni. Questa operazione ha interrotto un’attività di spaccio nella zona. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno condotto un intervento che ha portato all’arresto dell’individuo, responsabile della gestione della sostanza stupefacente. La scoperta ha coinvolto anche il cane addestrato, che ha individuato la droga nascosta nel quartiere.

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