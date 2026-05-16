Targa casco assicurazione obbligatoria | gli ultimi giorni per mettersi in regola con i monopattini

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Obbligo di targa, casco, assicurazione per privati e operatori dello sharing. Sono giorni concitati nelle sedi delle motorizzazioni civili dove stanno arrivando centinaia di richieste per ottenere il “tagliando” obbligatorio, a partire dal 17 maggio, per i monopattini. Chi vive a Roma, capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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