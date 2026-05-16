Targa casco assicurazione obbligatoria | gli ultimi giorni per mettersi in regola con i monopattini

Obbligo di targa, casco, assicurazione per privati e operatori dello sharing. Sono giorni concitati nelle sedi delle motorizzazioni civili dove stanno arrivando centinaia di richieste per ottenere il “tagliando” obbligatorio, a partire dal 17 maggio, per i monopattini. Chi vive a Roma, capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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DA OGGI TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI: ma che senso ha

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Monopattini: targa e assicurazione. Cosa cambia dal 16 maggio e cosa fare per mettersi in regolaMeglio non aspettare l’ultimo momento: la stretta sui monopattini elettrici entra nella fase decisiva.

Da domani 16 maggio targa obbligatoria per i monopattini elettrici: multe da 100 a 400 euro per chi non si adegua. Proroga per l’assicurazione fino al 16 luglio. In corso richieste di modifica e chiarimenti sulle procedure. #monopattini #mobilità 2lnk.io/yBRZj x.com

È obbligatoria: quanto costa e come si fa la targa per il monopattino elettricoLa domanda per l’ottenimento della targa da applicare al monopattino elettrico va presentata tramite l’applicazione Gestione Pratiche Online sul Portale dell’Automobilista, con costi totali che si a ... insella.it

Monopattini elettrici, obbligo di targa e assicurazione: scadenze, costi e sanzioniMonopattini elettrici, due le date da non dimenticare: 16 maggio per il contrassegno, 16 luglio per l'assicurazione. Tutto quello che c’è da sapere ... lautomobile.aci.it