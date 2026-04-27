Assicurazione monopattini obbligo rinviato al 16 luglio | come mettersi in regola e sanzioni

Il governo italiano ha annunciato che l'obbligo di assicurare i monopattini elettrici sarà in vigore dal 16 luglio. La decisione è stata comunicata tramite una circolare congiunta pubblicata il 17 aprile 2026 dai Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e delle Infrastrutture e dei Trasporti. La normativa riguarda la regolamentazione dell’uso di questi veicoli, con sanzioni previste per chi non si adegua entro la nuova scadenza.

La svolta normativa per i monopattini elettrici in Italia si avvicina, ma con una doppia velocità. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno emesso una circolare congiunta il 17 aprile 2026. Il documento ufficializza due date distinte per i nuovi obblighi: il contrassegno identificativo diventerà obbligatorio dal 17 maggio 2026, mentre l’obbligo di assicurazione RC verso terzi è stato posticipato di 60 giorni, al 16 luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico che non è privo di conseguenze. Perché l’assicurazione slitta a luglio. La motivazione ufficiale del rinvio è di natura tecnico-informatica.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assicurazione monopattini, obbligo rinviato al 16 luglio: come mettersi in regola e sanzioni Notizie correlate Monopattini: obbligo di assicurazione rinviato al 16 luglioRimandata al 16 luglio l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici: a comunicarlo, il ministero delle Imprese e del... Leggi anche: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc. Cosa sapere; MIMIT-MIT: obbligo assicurazione monopattini dal 16 luglio; Assicurazione monopattino elettrico 2026: obbligo rinviato al 16 luglio, cosa cambia.; Assicurazione monopattini: le nuove regole fanno discutere. Rinviato l’obbligo di assicurazione Rc per i monopattini: fissata una nuova dataNuovo ribaltone: le direzioni competenti del Mimit e del Mit hanno deciso di rinviare al 16 luglio l’obbligo assicurativo per i monopattini elettrici ... virgilio.it Monopattini, rinviato l’obbligo di assicurazione (ma non quello per le targhe). Rischio aumenti polizzeDue mesi in più per l'assicurazione Rc auto dei monopattini elettrici che scatta quindi come obbligo il prossimo 16 luglio. Perplessi i consumatori e gli operatori del settore. leggo.it Monopattini elettrici: l’obbligo di assicurazione slitta a luglio x.com Monopattini elettrici: cambia tutto (di nuovo) Slitta l’obbligo di assicurazione Rc: non più dal 16 maggio, ma dal 16 luglio. Il problema La proroga riguarda solo l’assicurazione, NON le targhe. Risultato: per due mesi potremmo avere monopattini con targa - facebook.com facebook