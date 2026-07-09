Monitorare la propria salute nell’era del digitale | il progetto ePRO Diary Liver

Il Comitato Etico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha approvato un protocollo dedicato alla colangite biliare primitiva (CBP). Il progetto si chiama ePRO Diary Liver e mira a monitorare la salute dei pazienti attraverso strumenti digitali. Lo studio coinvolge la raccolta di dati tramite app e diari elettronici, con l’obiettivo di registrare sintomi e parametri clinici. La sperimentazione riguarda pazienti con diagnosi di CBP, senza indicazioni di durata specifica.

Il Comitato Etico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha approvato il protocollo dedicato alla colangite biliare primitiva (CBP), una malattia cronica che colpisce il fegato e le vie biliari, dando il via allo sviluppo di una nuova sezione dell’app ePRO Diary Liver, pensata per raccogliere dati direttamente dai pazienti e migliorare la personalizzazione delle cure. Questa patologia si aggiunge alle altre tre già seguite attraverso l’app: trapianto di fegato nei pazienti nella fase di transizione all’età adulta, tumore del fegato ed epatite Delta, tutte in carico al Centro Trapianti e alla Gastroenterologia 1 – Epatologia e Trapiantologia dell’ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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